Семья Лапиных из Печор вошла в число победителей всероссийского конкурса

11:55, 21 июля 2022, ПАИ

Семья Лапиных из города Печоры вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Оргкомитет совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, назвал ее лучшей в номинации «Молодая семья», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Ранее семья Лапиных победила в региональном этапе конкурса. Это разносторонне развитая семья, которая ведет активный образ жизни. Одно из увлечений, которое объединяет всех домочадцев, — спорт. Лапины постоянно принимают участие в фестивалях ГТО, а также различных соревнованиях. Общим увлечением для них является профессиональное занятие борьбой джиу-джитсу. Спорт в жизни семьи Лапиных присутствует круглый год.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2022 году в седьмой раз. Ежегодно его участниками становятся более 3 тыс. семей. Конкурс направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Организаторами конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.