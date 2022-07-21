1876 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

12:14, 21 июля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 876 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 111 646 человек, 109 568 пациентов выздоровело.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.