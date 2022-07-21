Марафон праздника: Ян Осин рассказал, какие произведения исполнит в Пскове на День города

13:51, 21 июля 2022, ПАИ

В Дни города в Зелёном театре пройдут два концерта с участием заслуженного артиста России Яна Осина. На марафоне праздника в медиацентре Псковского агентства информации он рассказал, какими произведениями будет радовать псковичей.

«Конечно, я спою одну из моих последних песен, которая называется «Моя Россия». Она очень символична для меня и для ситуации - она написана в поддержку наших воинов, которые сейчас охраняют рубежи нашей Родины, выполняя свои воинские задачи», - сказал Ян Осин. Будут звучать и более современные композиции – «С тобой и за тебя, Россия», одна более романтичная, слегка в рокерском стиле «Когда над городом дождь». «Хотя очень надеюсь, что дождя над городом в эти дни не будет», - добавил артист.

Он отметил, что с трепетом ждет приезд в родной город и будет рад выступать для псковичей в такой праздник.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.