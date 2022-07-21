Ход догазификации Псковского района обсудили на рабочем совещании
В администрации Псковского района состоялось совещание по вопросам догазификации. В работе совещания приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, представители администрации района, АО «Газпром газораспределение Псков» и главы сельских поселений.
Участники совещаний обсудили технические аспекты строительства газопроводов в рамках ускоренного подключения домовладений района к газовым сетям.
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