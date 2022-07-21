Более 150 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

17:05, 21 июля 2022, ПАИ

Более 300,4 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 153 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 511 120 случаев заболевания коронавирусом, 17 924 372 человека выздоровело, 382 039 – умерло.