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Страна и мир

Евросоюз ввёл ещё один пакет санкций против России

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Евросоюз ввел очередной (седьмой) пакет санкций против России, пишет ИА «Известия».

Отмечается, что ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

Под новые санкции ЕС против России в частности попали:

— первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов;

—  мэр Москвы Сергей Собянин;

—  артисты Владимир Машков и Сергей Безруков;

—  президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

— сын главы Ростеха Сергея Чемезова;

— депутат Госдумы Адам Делимханов;

— движение «Юнармия»;

— Сбербанк;

— Россотрудничество;

— фонд «Русский мир» и фонд общественной дипломатии Горчакова;

— полпред президента РФ в СКФО Чайка.

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