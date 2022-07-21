Евросоюз ввёл ещё один пакет санкций против России
Евросоюз ввел очередной (седьмой) пакет санкций против России, пишет ИА «Известия».
Отмечается, что ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.
Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.
Под новые санкции ЕС против России в частности попали:
— первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов;
— мэр Москвы Сергей Собянин;
— артисты Владимир Машков и Сергей Безруков;
— президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).
— сын главы Ростеха Сергея Чемезова;
— депутат Госдумы Адам Делимханов;
— движение «Юнармия»;
— Сбербанк;
— Россотрудничество;
— фонд «Русский мир» и фонд общественной дипломатии Горчакова;
— полпред президента РФ в СКФО Чайка.