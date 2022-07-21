Евросоюз ввёл ещё один пакет санкций против России

23:11, 21 июля 2022, ПАИ

Евросоюз ввел очередной (седьмой) пакет санкций против России, пишет ИА «Известия».

Отмечается, что ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

Под новые санкции ЕС против России в частности попали:

— первый заместитель премьер-министра РФ Андрей Белоусов;

— мэр Москвы Сергей Собянин;

— артисты Владимир Машков и Сергей Безруков;

— президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

— сын главы Ростеха Сергея Чемезова;

— депутат Госдумы Адам Делимханов;

— движение «Юнармия»;

— Сбербанк;

— Россотрудничество;

— фонд «Русский мир» и фонд общественной дипломатии Горчакова;

— полпред президента РФ в СКФО Чайка.