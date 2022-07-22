Документальный фильм о псковских десантниках 6-ой роты покажут по башкирскому телевидению

23:47, 21 июля 2022, ПАИ

На телеканале «Башкортостан 24» состоится премьера документального фильма Светланы Константиновой и Мурада Камалова «Высота» о псковских десантниках 6-й роты, на помощь которым со своим отрядом пришел уроженец Уфы, Герой России Александр Доставалов, сообщает ГТРК-Псков.

На премьерном показе зрители увидят уникальные съемки и эксклюзивные интервью о легендарном сражении под Улус-Кертом в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Тогда в бою погибли 84 воина, включая и Александра Доставалова. До самых последних минут жизни он продолжал руководить солдатами.

Показ фильма пройдет 22 июля в 10.15 и 19.00.