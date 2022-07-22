Более 572 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:30, 22 июля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировано 572 837 005 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 398 503 человека. Количество выздоровевших – 542 838 500.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 91 942 744. В этой стране от коронавируса умерло 1 051 235 человек, выздоровело – 87 107 075.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 511 120 человек, 17 924 372 пациента выздоровело, 382 039 – умерло.