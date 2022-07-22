На 2,3 % уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день

11:13, 22 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 167 человек. Это на 2,3 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

21 июля в стране выявлено 6 659 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 4 687 человек, умер 41 пациент.

Всего по состоянию на 22 июля в России выявлено 18 517 779 случаев заболевания коронавирусом, 17 929 059 человек выздоровело, 382 080 – умерло.