На 2,3 % уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 167 человек. Это на 2,3 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
21 июля в стране выявлено 6 659 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 4 687 человек, умер 41 пациент.
Всего по состоянию на 22 июля в России выявлено 18 517 779 случаев заболевания коронавирусом, 17 929 059 человек выздоровело, 382 080 – умерло.
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