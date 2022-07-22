Из-за ремонта тепловой камеры на три недели закроют движение по улице Кузнецкой в Пскове
В Пскове с 25 июля по 12 августа частично закроют движение по улице Кузнецкой. Об этом Псковские тепловые сети сообщили в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты теплосетей будут проводить работы в тепловой камере, которая расположена под правой полосой проезжей части. Отключения горячего водоснабжения не будет.
Теплосети приносят жителям города извинения за доставленные неудобства. В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуют использовать улицу Гражданскую.
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