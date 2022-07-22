26 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
111 694 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 26 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.
Выздоровели 109 597 пациентов (за сутки – 10), умерло 1877 инфицированных COVID-19 человека (за сутки – один).
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