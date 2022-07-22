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Общество

Почти 2,5 млн человек заразились COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

2 430 898 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 15 609 летальных исходов с начала пандемии, следует из данных медицинских служб трёх стран.

По состоянию на 22 июля в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 584 178, умерло 2 612 человек. В Латвии 852 683 человека были инфицированы коронавирусом, умерло 5 879 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 994 037 человек, умерло – 7 118.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 572 млн человек, почти 543 млн человек выздоровело, более 6,3 млн человек умерло. В России зафиксировано 18 517 779 случаев заболевания коронавирусом, 17 929 059 человек выздоровело, 382 080 – умерло.

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