«Экопром» обеспечит вывоз мусора во время празднования Дня города в Пскове
«Экопром» уже начал подготовку к празднованию Дня города и стал выставлять контейнеры для массовых мероприятий и празднований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.
Контейнеры уже выставлены на улице К. Маркса, где сегодня стартовала ярмарка выходного дня, в Зелёном театре, где завтра пройдет множество концертов, а также на стадионе «Электрон», где пройдет военно-исторический фестиваль.
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