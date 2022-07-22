«Экопром» обеспечит вывоз мусора во время празднования Дня города в Пскове

16:48, 22 июля 2022, ПАИ

«Экопром» уже начал подготовку к празднованию Дня города и стал выставлять контейнеры для массовых мероприятий и празднований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Контейнеры уже выставлены на улице К. Маркса, где сегодня стартовала ярмарка выходного дня, в Зелёном театре, где завтра пройдет множество концертов, а также на стадионе «Электрон», где пройдет военно-исторический фестиваль.