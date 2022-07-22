Численность енотовидных собак и барсуков сократилась в Псковской области

17:30, 22 июля 2022, ПАИ

Численность енотовидных собак и барсуков сократилась в Псковской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По данным комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, в текущем году численность енотовидных собак составила 4 962, барсуков – 3 666. При этом возросла численность лисиц обыкновенных – 2 188, кабанов – 2 581, волков – 173, медведей – 2 019.