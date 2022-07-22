Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире

Житель США одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, пишет газета «Известия» со ссылкой на американский телеканал.

У Митчо Томпсона из города Себастопол (штат Калифорния) в конце июня выявили коронавирус. Позже мужчина заметил у себя на спине, ногах, руках и шее красные пятна. Он обратился к доктору, который заявил ему, что он одновременно болеет и коронавирусом, и оспой обезьян.

Из-за заболевания сразу двумя вирусами у американца было тяжёлое состояние, он был обессилен, не мог встать с постели и сделать глоток воды.

Специалист из Стэнфордского университета подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. По его мнению, это просто невероятное невезение, потому что это очень разные вирусы.

Об оспе обезьян, опасности новых пандемий, мутациях вирусов и способах защиты от них читайте в материале ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

В Пскове возложили гирлянду к стелле «Город воинской славы»
22 июля 2022

УМВД России по Псковской области опровергло информацию о причастности живодёра к полицейской службе
22 июля 2022

Советник псковского губернатора – о ситуации с советскими памятниками: Власти Латвии просто нелюди
22 июля 2022

Списки возглавляли. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
22 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Искусство всегда современно
22 июля 2022

Псковский психолог допускает, что убивший кошку живодер может перейти на людей

22 июля 2022

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире
22 июля 2022

Псковский врач предположил наличие психической патологии у замучивших кошку людей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...