Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире

17:32, 22 июля 2022, ПАИ

Житель США одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, пишет газета «Известия» со ссылкой на американский телеканал.

У Митчо Томпсона из города Себастопол (штат Калифорния) в конце июня выявили коронавирус. Позже мужчина заметил у себя на спине, ногах, руках и шее красные пятна. Он обратился к доктору, который заявил ему, что он одновременно болеет и коронавирусом, и оспой обезьян.

Из-за заболевания сразу двумя вирусами у американца было тяжёлое состояние, он был обессилен, не мог встать с постели и сделать глоток воды.

Специалист из Стэнфордского университета подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. По его мнению, это просто невероятное невезение, потому что это очень разные вирусы.

Об оспе обезьян, опасности новых пандемий, мутациях вирусов и способах защиты от них читайте в материале ПАИ.