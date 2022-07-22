Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире
Житель США одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, пишет газета «Известия» со ссылкой на американский телеканал.
У Митчо Томпсона из города Себастопол (штат Калифорния) в конце июня выявили коронавирус. Позже мужчина заметил у себя на спине, ногах, руках и шее красные пятна. Он обратился к доктору, который заявил ему, что он одновременно болеет и коронавирусом, и оспой обезьян.
Из-за заболевания сразу двумя вирусами у американца было тяжёлое состояние, он был обессилен, не мог встать с постели и сделать глоток воды.
Специалист из Стэнфордского университета подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. По его мнению, это просто невероятное невезение, потому что это очень разные вирусы.
Об оспе обезьян, опасности новых пандемий, мутациях вирусов и способах защиты от них читайте в материале ПАИ.
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