118 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки
Более 300,5 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране провели 118 тысяч тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлено 18 517 779 случаев заболевания коронавирусом, 17 929 059 человек выздоровело, 382 080 – умерло.
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