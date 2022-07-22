118 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

17:41, 22 июля 2022, ПАИ

Более 300,5 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 118 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 517 779 случаев заболевания коронавирусом, 17 929 059 человек выздоровело, 382 080 – умерло.