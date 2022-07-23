Среди зрителей на спортивном соревновании по гребле присутствует житель Великобритании

14:20, 23 июля 2022, ПАИ

Сегодня с 12:00 до 16:00 в акватории реки Великой на базе «Ника» проходит регата – спортивные соревнования по гребле. Всего в ней принимает участие около 150 человек.

Среди зрителей на спортивном мероприятии присутствует житель Великобритании. Он прибыл в Псков поболеть и посмотреть вживую на День города, а также прийти на встречу к тренеру по боксу.

В регате принимает участие Дарина Гасанова, чемпионка Азербайджана в данном виде спорта.

«Соревнования проходят хорошо... Все участники довольны и надеются на хорошие результаты», – поделился впечатлениями участник регаты Роман Алексеев, учащийся спортивной школы «Ника».

У ребят было по две тренировки в день, так что верим: отличные результаты им обеспечены!

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.