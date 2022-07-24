Число заражений коронавирусом за неделю в России увеличилось

12:46, 24 июля 2022, ПАИ

Число случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе почти на 50% превысило показатель прошлой, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 18 по 24 июля в стране зарегистрировали 41 959 заражений, с 11 по 17 июля - 28 085. Заболеваемость в России растет четвертую неделю подряд, следует из подсчетов информагентства.

Однако отмечается снижение количества заболевших, которым требуется госпитализация. Так, в последние семь дней госпитализировали 7 331 человека, за прошлую неделю — 8 003 человека. Выздоровели на этой неделе 29 865 человек, что на 47% больше, чем на прошлой. При этом доля вылечившихся опустилась до 96,8%, следует из подсчетов ТАСС.

Смертность от COVID-19 в России начала падать. С 11 по 17 июля штаб зарегистрировал 274 летальных исхода, что примерно соответствует показателям апреля 2020 года. Летальность опустилась до отметки 2,06%.