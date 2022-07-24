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Общество

В Псковской области до 29 июля будет проходить второй этап операции «Мак»

На территории Псковской области полицейскими во взаимодействии с представителями других заинтересованных ведомств ведётся работа в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Её второй этап будет проходить до 29 июля, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В этой связи управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Операция «Мак-2022» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону доверия (8 8112) 59-22-33, по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8 8112) 66-16-49, по телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области (8 8112) 59-37-00.

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