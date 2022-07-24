Ещё 30 человек заразились COVID-19 за сутки в Псковской области

17:42, 24 июля 2022, ПАИ

За сутки в Псковской области заразились ещё 30 человек, всего подтверждённых случаев – 111 754, сообщает официальный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в регионе выздоровело 109 605 пациентов, умерло 1 878 человек. В статистике за сутки нет данных ни об умерших, ни о выздоровевших пациентах.