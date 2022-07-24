Ещё 30 человек заразились COVID-19 за сутки в Псковской области
За сутки в Псковской области заразились ещё 30 человек, всего подтверждённых случаев – 111 754, сообщает официальный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего в регионе выздоровело 109 605 пациентов, умерло 1 878 человек. В статистике за сутки нет данных ни об умерших, ни о выздоровевших пациентах.
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