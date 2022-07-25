Прокл Плакальщик: что можно и нельзя делать в этот день
Православная церковь 25 июля вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке, сообщает calend.ru.
На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.
Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь «проклова роса — сеногнойная». До Прокла надо было успеть «высушить сено грядушками и сложить в копнушки».
В то же время роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу по утру, умываться и протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум — спокойным. Знахари считали росу, собранную в этот день, лучшим средством от бессонницы. Люди наделяли проклову росу мистическими свойствами — верили, что она смывает порчу и сглаз.
По росе судили и о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман поутру предвещали ясные дни. Если же на Прокла не было росы ни на лугу, ни в низинах — это было верным признаком приближающегося ненастья.
Что можно и нельзя делать в этот день:
- 25 июля надо встать спозаранку, выйти во двор и умыться росой,
- сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни,
- жёлтые листья на деревьях в Проклов день – жди раннюю осень,
- туман укрыл лес – к дождю,
- 25 июля много росы на лугах – год будет счастливым,
- если утром роса не выпала, то погода испортится. Если её нет и в низинах – к ненастью.
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