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Общество

Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума за три месяца

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 7,2 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, пишет ТАСС.

Заболеваемость коронавирусом соответствует уровню апреля. При этом смертность сокращается, несмотря на рост в полтора раза неделю назад.

Добавим, что в большинстве европейских стран за последнюю неделю отмечается серьезный спад заболеваемости. Лидером по заболеваемости является Германия.

В странах Северной Америки ситуация с коронавирусом стабилизировалась. С начала июля там регистрируют около100 тысяч новых случаев в сутки, в Мексике последние две недели показатели не опускаются ниже 30 тысяч. В Канаде при этом заболеваемость находится на низком уровне.

Самые высокие показатели всё ещё в Бразилии, где коронавирус диагностируют примерно у 50 тысяч человек за сутки, однако за семь дней они снизились в полтора раза. В Чили заболеваемость упала почти вдвое.

Добавим, что рост заболеваемости в мире идёт из-за азиатских стран. В Японии впервые с начала пандемии, количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 200 тысяч. По сравнению с прошлой неделей рост почти вдвое.

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