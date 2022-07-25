Более 575 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:22, 25 июля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 25 июля в мире зарегистрировано 575 357 525 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 403 299 человек. Количество выздоровевших – 545 126 952.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 92 194 892. В этой стране от коронавируса умерло 1 051 996 человек, выздоровело – 87 432 184.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 532 255 человек, 17 938 674 пациента выздоровели, 382 155 – умерло.