Жители Петербурга ездят собирать грибы в Плюсский и Стругокрасненский районы

09:23, 25 июля 2022, ПАИ

Жители Санкт-Петербурга ездят собирать грибы в Плюсский и Стругокрасненский районы. Об этом сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля.

«Без Плюсского и Стругокрасненского районов ленинградцам, наверное, не обойтись», - отметила Светлана Баранова.

Машины с петербургскими номерами обычно не едут дальше Опочки, максимум – до Пустошки. Дальше уже можно встретить московские автомобили.