Жители Петербурга ездят собирать грибы в Плюсский и Стругокрасненский районы
Жители Санкт-Петербурга ездят собирать грибы в Плюсский и Стругокрасненский районы. Об этом сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля.
«Без Плюсского и Стругокрасненского районов ленинградцам, наверное, не обойтись», - отметила Светлана Баранова.
Машины с петербургскими номерами обычно не едут дальше Опочки, максимум – до Пустошки. Дальше уже можно встретить московские автомобили.
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