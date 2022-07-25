Хоровой фестиваль имени Гривского пройдёт в Пскове в начале сентября

09:47, 25 июля 2022, ПАИ

Хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдёт в Пскове в начале сентября. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» 25 июля.

По словам Ольги Тимофеевой, на этом фестивале будет акцентироваться внимание на десяти псковских объектах ЮНЕСКО. «Рядом с храмами будет исполнение различных духовных мелодий. На церквях также будут делать мультимедийное короткое шоу», – уточнила она.

Напомним, что инициатором первого русского певческого праздника было Псковское общество хорового пения в лице секретаря общества Михаила Гривского. 19 декабря 1910 года Михаил Гривский выступил с предложением провести певческий праздник, он длился с 14 по 16 мая 1911 года. На протяжении многих лет в Псковской области пытались возродить традицию проведения хоровых праздников. В 2011 году в певческом празднике, посвящённом 100-летию первого праздника, приняли участие 1,5 тысячи исполнителей из разных регионов России. В 2022 году принято решение воссоздать традиционный хоровой праздник, включающий духовную и светскую часть (как и первый праздник 1911 года).