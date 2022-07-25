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Общество

Эпидемиолог заявил об эффективности вакцины «Спутник» от штамма «кентавр»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в том числе от подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.2.75 («кентавр»), сообщает ТАСС со ссылкой на директора института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александра Шестопалова.

«Спутник» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются, с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса», – сказал эксперт.

По мнению Александра Шестопалова, новая коронавирусная инфекция уже становится сезонным заболеванием, требующим, подобно гриппу, вирусологического контроля. Он уточнил, что, если летальность коронавируса снизится, он станет ещё одним вирусом, циркулирующим в системе острых респираторных заболеваний (ОРЗ).

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