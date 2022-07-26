билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»

16:51, 26 июля 2022, ПАИ

билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представляет сервис «rOOm»*, созданный на базе партнерского решения «linkchat» от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.

Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны - «rOOm» работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах.

Сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи — продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также «rOOm» является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

В «rOOm» встроен набор специальных API-методов***, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.

На всех тарифах «rOOm»:

• нет ограничения по продолжительности встреч;

• запись конференций;

• включена возможность демонстрации экрана;

• предустановлен виджет бронирования;

• осуществляется шифрование трафика для защиты данных.

«rOOm» распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

* rOOm- «комната», наименование сервиса, возрастной ценз 0+.

** linkchat- ссылка-разговор.

*** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения.

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

билайн бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Ссылка: https://beeline.ru/b2b