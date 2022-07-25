Более четырёх тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

13:12, 25 июля 2022, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 4 234 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 июля в стране зафиксировано 34 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлен 6 571 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 25 июля в России выявлено 18 538 826 случаев заболевания коронавирусом, 17 942 908 человек выздоровело, 382 189 – умерло.