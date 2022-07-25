НАВИГАТОР День города в фотографиях

17:39, 25 июля 2022, ПАИ

23–24 июля в Пскове прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Предлагаем вам вспомнить самые яркие эмоции от праздника, пролистав фоторепортажи на сайте Псковского агентства информации.

22 июля, накануне Дня города, в Пскове стартовал военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили».

В течение нескольких дней для зрителей и участников работали интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковщины в годы Великой Отечественной войны. Как это было смотрите в фоторепортаже Андрея Кокшарова и Ульяны Ловыгиной.

Псковские журналисты тоже решили начать празднование Дня города заранее, подарив вторую жизнь старому фортепиано, которое осталось в Пскове после эногастроярмарки «Виноград».

О том, как проходило «очеловечивание» пианино – смотрите в нашем фоторепортаже.

Закончился предпраздничный день фестивалем мультимедийных инсталляций российских и зарубежных фотографов «Цвет белой стены». Как прошёл фестиваль, смотрите в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

23 июля на стадионе «Машиностроитель» начался спортивный фестиваль «Кубок Освобождения», в котором приняли участие более 300 спортсменов.

На самых спортивных и самых интеллектуальных псковичей и тех, кто пришёл за них поболеть, смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.

В это время в парке Строителей на берегу реки Псковы проходил гастрономический фестиваль «Псковский пирог».

Конкурсы, концертная программа, интересные мастер-классы и интерактивные площадки... всё это и многое другое в фоторепортаже с мероприятия.

В рамках праздника Псковского пирога также прошёл «забег официантов», в котором приняли участие около 20 человек.

Новоявленным работникам общепита нужно было донести на подносе до Троицкого моста бутылку воды. Далее задачу усложняли: обратно нужно было донести воду на подносе в стакане. Победителем стал тот, кто первым донёс полный стакан до финиша. Как это было, сморите в фоторепортаже.

В 19:00 на Октябрьской площади в Пскове прошёл большой праздничный концерт.

Открыла мероприятие псковская кавер-группа «Красивая», далее в программе были выступления арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz. Фоторепортаж смотрите здесь.

24 июля празднование Дня города началось с Божественной литургии в честь памяти равноапостольной княгини Ольги.

После службы верующие от православных храмов Пскова прошли крестным ходом на Вечевую площадь, где в 12:00 начался торжественный молебен. Параллельно с этим водосвятный молебен прошёл и на родине святой равноапостольной Ольги, в Выбутах. Фоторепортаж с молебна у Кремля смотрите тут.

В 10 часов утра на центральном пляже Пскова началось одно из самых зрелищных мероприятий – Первый Псковский всероссийский ежегодный фестиваль сёрфинга PskovSupFest.

Спортсмены посоревновались в заплывах на дистанции, а псковичи поучаствовали в мастер-классах и насладились качественной музыкой. Как отдохнули псковичи, смотрите в фоторепортаже Арсения Тимашова.

В 20:00 в Зелёном театре Пскова началось заключительное праздничное мероприятие – историческое шоу «Россия начинается здесь».

На протяжении всего шоу на сцене менялись разные времена и эпохи Псковской земли, посвященные рождению Пскова, творчеству Александра Сергеевича Пушкина и другим личностями, которые сыграли важную роль для Псковской области. Как это было, смотрите тут.