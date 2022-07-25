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Общество

В МЧС появились новые медали и нагрудный знак

Министр МЧС России Александр Куренков подписал приказ, утверждающий новые четыре медали и один нагрудный знак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Список ведомственных наград пополнили медали: «90 лет гражданской обороне», «100 лет горноспасательной службе», «75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы» и «85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России».

Также в наградную систему ведомства, в которой уже есть «Отличный пожарный» и «Отличный водолаз», добавлен нагрудный знак «Отличный спасатель». Его будут вручать за смелость и решительность, проявленные при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.

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