Учёные: Легкая форма COVID-19 может повлиять на навыки рисования и вождения

08:20, 26 июля 2022, ПАИ

Легкая форма COVID-19 у четверти пациентов вызывает нарушения способностей к рисованию, выяснили зарубежные ученые. Подобные когнитивные проблемы также влияют на навыки вождения и ориентирования на местности, заявили «Известиям» эксперты.

Коллектив ученых из Бразилии провел исследование случаев более 300 пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме. Их обследовали в среднем через четыре месяца после положительного ПЦР на SARS-CoV-2.

Сначала ученые оценивали психическое здоровье и историю неврологических симптомов людей с помощью онлайн-опросов и особых шкал. Затем провели анализ крови, МРТ и позитронно-эмиссионную томографию головного мозга. После участников осмотрели офтальмолог и невролог.

Около четверти участников демонстрировали плохие результаты при прохождении так называемого теста комплексной фигуры Рея-Остеррица. Это нейропсихологическая методика, в которой испытуемого сначала просят срисовать изображение, а затем воспроизвести его по памяти. Проблемы с этой задачей характерны для пожилых людей, но средний возраст участников исследования был около 38 лет.

Аспирант кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Юлия Евсютина отметила, что когнитивный дефицит, развивающийся после перенесенной коронавирусной инфекции, связан с нейровоспалительной нагрузкой и изменением метаболизма в различных областях головного мозга