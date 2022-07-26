Юные псковичи примут участие в первой военно-патриотической смене центра «Авангард»

09:42, 26 июля 2022, ПАИ

В Псковской области организована военно-патриотическая смена учебных сборов для обучающихся по программе регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Мероприятия пройдут в течение 12 дней до 5 августа на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность», расположенного в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками смены стали воспитанники центра военно-патриотического воспитания «Патриот», ученики кадетских классов Лицея «Развитие», дети военнослужащих – участников специальной военной операции – всего порядка 50 человек.

В программу учебных сборов включены занятия по начальной военной и физической подготовке, спортивные, культурно-массовые мероприятия, экскурсии.

Торжественное открытие смены состоится 27 июля.

Отметим, что региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» создан на базе Псковского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Программа военно-патриотической смены центра «Авангард» является частью единой комплексной образовательно-оздоровительной системы, способствующей развитию морально-волевых качеств личности и расширению кругозора у детей и подростков.