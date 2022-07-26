Более 576 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:55, 26 июля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 26 июля в мире зарегистрировано 576 244 393 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 405 274 человека. Количество выздоровевших – 546 144 214.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 92 339 925. В этой стране от коронавируса умерло 1 052 467 человек, выздоровело – 87 549 615.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 538 826 человек, 17 942 908 пациентов выздоровело, 382 189 – умерло.