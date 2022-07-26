Вирусолог назвал срок спада заболеваемости COVID-19 в России

10:47, 26 июля 2022, ПАИ

Пик нынешнего подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стоит ждать примерно через месяц. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА «Новости».

Эксперт напомнил, что Россия переживает подъём заболеваемости COVID-19, как и другие страны, где вариант штамма «Омикрон» BA.5 начал нарастать и активно распространяться.

«Он [BA.5] дал подъём по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъём. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъём у нас идёт. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это всё будет снижаться», – заявил Анатолий Альтштейн.