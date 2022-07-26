Почти на 120% выросло число госпитализаций с COVID-19 в России за день

14:25, 26 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 664 человека. Это на 119,2 % больше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

25 июля в стране выявлено 6 183 новых случая заболевания коронавирусом, вылечились 5 422 человека, умерло 47 пациентов.

Всего по состоянию на 26 июля в России выявлено 18 545 009 случаев заболевания коронавирусом, 17 948 330 человек выздоровело, 382 236 – умерло.