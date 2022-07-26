Михаил Ведерников осмотрел базовую станцию мобильной связи в Дновском районе

14:35, 26 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел базовую станцию мобильной связи в деревне Выскодь Дновского района, передаёт корреспондент газеты «Дновец».

Вместе с главой региона базовую станцию осмотрел врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, который отметил, что вышка покрывает семь километров голосовой связью и четыре километра широкополосным интернетом.

Вышка введена в эксплуатацию в конце прошлого года на территории Дновского района. Кроме вышки в деревне Выскодь в муниципалитете были построены ещё две вышки мобильной связи. В этом году также будет построена вышка в деревне Большое Юрково.