В «Луки Парке» заработал новый водный аттракцион

17:28, 26 июля 2022, ПАИ

В «Луки Парке» в Великих Луках появился новый водный аттракцион — прокат лодок и катамаранов с навесами, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Как рассказал директор «Луки Парка» Александр Терентьев, для катания великолучан и гостей города закуплено пять двухместных и 10 четырёхместных катамаранов, а также пять лодок.

«Создание нового аттракциона связано с высоким запросом среди граждан. К нам приходили и спрашивали, есть ли ещё катамараны и лодки. В жаркий период времени эта услуга очень востребована», — отметил Александр Терентьев.

Характерная изюминка нового водного аттракциона — стилизованная фотозона. На пирсе великолучан и гостей города встречает динозавр.

Обязательным условием катания являются спасательные жилеты, которые сотрудники парка выдают отдыхающим на кассе. Перед выездом на реку для всех гостей проводится краткий инструктаж. Желающих прокатиться на новых аттракционах уже сейчас наблюдается достаточно много.

Добавим, что прежняя лодочная станция, которая работала в Великих Луках на протяжении многих лет, переехала на другой берег Ловати. Таким образом, у горожан и гостей города теперь есть выбор.