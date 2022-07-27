Председатель избиркома Псковской области указал на низкий уровень подготовки документов для выдвижения кандидатов на выборы

11:21, 27 июля 2022, ПАИ

Очень низкий уровень подготовки документов для выдвижения кандидатов на выборы зафиксирован в этом году в Псковской области. Об этом заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, у некоторых партий в этот раз очень плохо подготовлены документы. В частности, как отметил Игорь Сопов, к таким партиям относится «Яблоко».

«Я могу сказать, что за время моей работы здесь, за три года, если говорим про партию «Яблоко», это первая, наверное, кампания, где у них отвратительно подготовлены документы: они полностью не следуют процедуре и нормам закона. Я не знаю, в чём причина, но тем не менее в этом сезоне именно так», – отметил он.

Плохо подготовлены документы и у «Новых людей», добавил спикер. «У них тоже будут отказы в нескольких районах, и в Пскове у «Новых людей» тоже будут проблемы, потому что у них есть документы, которые подписаны не теми людьми, которые подают заявления. Поэтому здесь очень много вопросов будет», – сказал председатель облизбиркома.

Он подчеркнул, что не все партии подходят ответственно к подготовке документов. «Делаются документы, условно говоря, на коленке. Они [кандидаты. – ПАИ] приезжают к нам в территориальные избирательные комиссии, сдают документы, ТИК подсказывают им, что нужно исправить. И кандидаты в прямом смысле слова за столом, на коленке, в коридорах сидят дописывают документы, справки заполняют, подписи ставят, потому что они приезжают по большому счёту с какими-то пустыми бланками», – рассказал председатель облизбиркома.

Игорь Сопов напомнил, что облизбирком проводит занятия, постоянно информирует о том, как должно проходить выдвижение кандидатов, как правильно заполнять документы.

«Но, к сожалению, нас мало слышат и мало слушают, – посетовал Игорь Сопов. – Если есть вопросы, мы всегда готовы на них ответить, никто никогда не прятался, никто никогда не пытался скрыть какую-то информацию от кандидатов или партий».