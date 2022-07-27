Выборы на диване и около. ПАИ-live c председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым

11:06, 27 июля 2022, ПАИ

В Псковской области в активную фазу вот-вот вступит муниципальная избирательная кампания. О её масштабности говорит число кандидатов, заявивших о своём выдвижении: почти 1 800 человек. На один мандат в среднем на данный момент претендует пять кандидатов.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в интервью проекту ПАИ-live рассказал о том, как прошёл этап выдвижения, какие партии подошли к подготовке документов спустя рукава, в какие сроки будет завершена регистрация кандидатов, как принять участие в дистанционном электронном голосовании, а также о том, какая компьютерная сеть в избирательной системе России наиболее разветвлённая.