Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности на воде

18:41, 26 июля 2022, ПАИ

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области продолжают проводить разъяснительную работу среди населения по правилам безопасного поведения на водоемах и о последствиях их нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.



Одна из основных задач Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России это обеспечение безопасности людей на водных объектах, а именно надзор за пользованием маломерных судов.

Так сегодня, 26 июля, сотрудники ГИМС провели патрулирование в акватории реки Великой.



В ходе данного мероприятия инспекторы провели проверку судоводителей маломерных судов на предмет соответствия судоводительских и регистрационных документов, исправности технического состояния маломерных судов, наличия спасательных жилетов и спасательного инвентаря.



Уважаемые судоводители! Помните о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде, а также исполнения требований по регистрации маломерного судна и наличии при себе документов, подтверждающих право владения и управления им.

