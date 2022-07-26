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Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности на воде

Проведение разъяснительных работ центром ГИМС МЧС в Пскове. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области продолжают проводить разъяснительную работу среди населения по правилам безопасного поведения на водоемах и о последствиях их нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Одна из основных задач Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России это обеспечение безопасности людей на водных объектах, а именно надзор за пользованием маломерных судов.
Так сегодня, 26 июля, сотрудники ГИМС провели патрулирование в акватории реки Великой.

В ходе данного мероприятия инспекторы провели проверку судоводителей маломерных судов на предмет соответствия судоводительских и регистрационных документов, исправности технического состояния маломерных судов, наличия спасательных жилетов и спасательного инвентаря.

Уважаемые судоводители! Помните о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде, а также исполнения требований по регистрации маломерного судна и наличии при себе документов, подтверждающих право владения и управления им.
 

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