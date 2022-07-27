Более 577 млн человек в мире заразилось коронавирусом
По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировано 577 400 167 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 6 407 756 человек. Количество выздоровевших – 547 228 105.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 92 494 018. В этой стране от коронавируса умерло 1 052 935 человек, выздоровело – 87 648 838.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 545 009 человек, 17 948 330 пациентов выздоровело, 382 236 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 июля 2022
Игорь Дитрих: В Дедовичском районе работает эффективная команда, которую поддерживают местные жители