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Общество

Более 577 млн человек в мире заразилось коронавирусом

По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировано 577 400 167 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 407 756 человек. Количество выздоровевших – 547 228 105.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 92 494 018. В этой стране от коронавируса умерло 1 052 935 человек, выздоровело – 87 648 838.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 545 009 человек, 17 948 330 пациентов выздоровело, 382 236 – умерло.

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