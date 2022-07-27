Выборы на диване и около – ПАИ-live с Игорем Соповым

11:21, 27 июля 2022, ПАИ

В Псковской области в активную фазу вот-вот вступит муниципальная избирательная кампания. О ее масштабности говорит число кандидатов, заявивших о своем выдвижении: почти 1800 человек. На один мандат в среднем на данный момент претендует пять кандидатов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в интервью проекту ПАИ-live рассказал о том, как прошел этап выдвижения, какие партии подошли к подготовке документов спустя рукава, в какие сроки будет завершена регистрация кандидатов, как принять участие в дистанционном электронном голосовании, а также о том, какая компьютерная сеть в избирательной системе России наиболее разветвленная.

– Друзья, добрый день! В эфире ПАИ-live, и наш проект сегодня в гостях председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Александровича Сопова. Игорь Александрович, добрый день.

– Здравствуйте.

– На днях, в субботу, завершился важный этап избирательной кампании, этап выдвижения кандидатов, и судя по количеству выдвинувшихся участников кампании, это оказался очень активный этап. Можете подвести какие-то короткие итоги этого этапа?

– Да. Завершился этап выдвижения. Надо сказать, что активность политических партий высокая. Достаточно большое количество кандидатов было выдвинуто. И если говорить про данные, то они, наверное, ближайшую неделю будут изменяться каждый день. Но если говорить про сегодняшнюю дату, когда мы с вами обсуждаем выдвижение, то на сегодняшний день, на 26-е число, у нас выдвинулось 1783 кандидата. А количество замещаемых мест, которые у нас будут в этом году в районах депутатских, 372. То есть, в среднем если брать, то это 4,7 человека на одно место. Достаточно большое количество, мы это прекрасно понимаем. И надо сказать, что еще 14 политических партий заявило о готовности к участию в этой выборной кампании. Если говорить про цифры, то «Единая Россия» – это 507 человек, ЛДПР – 280, КПРФ – 259, «Справедливая – Патриоты за правду» – 160, «Яблоко» – 206, «Новые люди» – 93, политическая партия соцзащиты – 62 человека, «Пенсионеры. Российская партия за социальную справедливость» – 50, Партия Роста – 50, компартия «Коммунисты России» – 45, «Родина» – 22, «Гражданская платформа» – 4, партия «Дело» – 1, партия «Возрождение» – 1. И 43 самовыдвиженца участвуют в выборной кампании. Поэтому мы ожидаем, что конкуренция будет серьезная, посмотрим, как самовыдвиженцы и партии справятся с предоставлением документов, чтобы отказов не было. Но, тем не менее, ожидается серьезная политическая борьба.

– До какого числа кандидаты и партии должны предоставить необходимый пакет документов?

– Кандидаты и партии должны предоставить нам документы до 1 августа, и до 10 августа включительно мы проверяем их документы. Соответственно, после 10-го будет понятен конечный список тех, кто принимает участие в выборной кампании.

– Вот сейчас, на этапе выдвижения, мы знаем, что у некоторых партий, в частности у «Яблока», возникли проблемы с правильным оформлением кандидатов на выдвижение. С чем это связано? К гадалке не ходи, сейчас начнутся инсинуации, что это специально сделано, что препятствуют участию этой партии в выборах. В чем проблема у «Яблока» с выдвижением?

– Давайте сразу, справедливости ради, скажем, что у нас не одна партия «Яблоко», которая получила отказы. У нас несколько политических партий получают отказы. Могу назвать партию социальной защиты, могу назвать партию «Новые люди», есть проблемы в оформлении документов. Были проблемы в оформлении документов у партии КПРФ, но они были исправимы. У нас нет одной партии, которая получила отказ. Многие партии получают отказы.

– Это не исключение из правил?

– Это не исключение из правил ни в коем случае, и не надо здесь упирать на то, что единственная партия в Псковской области получает отказы. Нет, ни в коем случае. Понятно, что Лев Маркович Шлосберг будет пользоваться правом говорить, что только их притесняют. На самом деле, надо будет обратить внимание на весь список отказников, потом его спокойно проанализировать, потом сказать: да, такое-то количество кандидатов или партий получило отказ. Поэтому здесь не надо говорить о том, что только «Яблоко» с этим связано. Понятно, что эта информация на слуху, потому что у партии «Яблоко» это сразу же выходит в информационное поле, и они пытаются информационно этот вопрос решить. Скажем так, загасить негативный оттенок того, что документы были неверно поданы. Они юридически неверно поданы, мы в рамках закона отказываем в данном случае. Разговоры о том, что это нарушение прав человека, как это обычно бывает… Когда речь заходит о конкретной ситуации, и партия «Яблоко» – это уже традиция – виновата в чем-то, они начинают говорить о общечеловеческих принципах, о свободах и правах человека и так далее. Понятно, что мы их придерживаемся, но у нас есть законодательство о выборах, у нас есть права и обязанности политических партий и кандидатов, и есть права, которые мы защищаем. Это права наших избирателей. Политическая партия, которая подает документы не вовремя, с нарушением правил и так далее, это чревато последствиями. Какими? Мы допускаем людей до выборной кампании, хотя они этого права не имели. И мы получаем встречные иски от других политических партий и кандидатов, они говорят: а почему эта партия с таким-то нарушением была допущена? Поэтому здесь ничего нет. Если у партии «Яблоко» есть право обращаться в суд, пускай они обращаются в суд, в суде мы тоже будем отстаивать свою позицию, потому что наша позиция правовая. Насколько я понимаю из сообщений, Лев Маркович признал, что это ошибки при оформлении документов. Я могу сказать, что за время моей работу здесь, за три года это первая – если говорим про партию «Яблоко» – это первая кампания, где у партии «Яблоко» отвратительно подготовлены документы, и они полностью не следуют процедуре и нормам закона. Я не знаю, в чем причина, но тем не менее, в этом сезоне именно так. Поэтому будет вопросов очень много, понятно, что будет много выступлений на тему о том, что «нас незаконно лишили», причем «нас незаконно лишили, потому что мы какие-то особенные». Нет, ничего подобного. Другие партии будут то же самое получать. У «Новых людей» очень плохо сделаны документы. У них тоже будут отказы по нескольким районам. Потому что мы просматриваем, мы прекрасно понимаем, что проблемы тут будут возникать. И в Пскове тоже у «Новых людей» будут проблемы, потому что у них есть документы, подписанные не теми людьми, которые подают заявление. Поэтому здесь очень много вопросов будет. И в принципе, как мы говорим, по подготовке документов не все партии к этому подходят ответственно. Делаются документы, условно говоря, на коленке, потому что они приезжают к нам в территориально-избирательную комиссию, сдают документы, территориальная комиссия подсказывает им, если у них есть время, что им нужно сделать. И кандидаты в прямом смысле слова за столом, на коленке, в коридорах сидят, дописывают документы, справки заполняют, подписи делают. Потому что они приезжают, по большому счету, с какими-то пустыми бланками. Это тоже недопустимо. Мы проводим занятия постоянно, постоянно информируем о том, как это все должно происходить, но, к сожалению, нас мало слышат и мало слушают. И кто был у нас на мероприятии, когда мы обучали партии, рассказывали, какие инновации у нас в законодательстве, мы столкнулись с тем, что огромное количество руководителей партийных или руководителей фракций не читают информационные ресурсы избирательной комиссии, территориально-избирательной комиссии, задают нам вопросы, когда эти вопросы просто на поверхности. Если вы баллотируетесь в городе Пскове, откройте страничку ВКонтакте города Пскова – и вся информация там есть. По округам, по количеству и так далее. На Госуслугах – то же самое. Вы тоже там все узнаете – кандидаты, округа, все это есть. Поэтому нужно смотреть. Если есть вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Никто никогда не прятался, никто никогда не пытался скрыть какую-то информацию от наших кандидатов или партий.

– В общем, недостаточно одного политического желания, надо быть еще юридически подготовленным к избирательной кампании.

– Естественно. Политическая партия – у нее задача-то какая? Основная задача – участие в выборах и победа в выборах. Как было сказано в революционное время? Каждая партия должна захватить власть. В хорошем смысле слова, победить на выборах. Соответственно, мы к этому должны готовиться. Надо готовиться к этому заранее. Но когда вы приносите документы на сдачу за 12 минут до окончания работы избирательной комиссии, а потом пытаетесь доказать, что вот какой-то документ мы можем донести, но чуть попозже, – извините, но это ни в какие ворота не лезет. У вас был целый месяц. А до этого был целый год. Если вы считаете, что работа партии сводится к недельному штампованию документов, подаче, это неправильно. Надо к этому относиться более серьезно, и мы призываем к этому.

– Еще один момент, он возникает каждую избирательную кампанию, но на него в этот раз обратили более пристальное внимание. Это так называемые кандидаты-клоны. Сколько таких прецедентов по Псковской области, когда однофамильцы выдвигаются в одном районе или в одном округе?

– После прошлогодней критики Центральной избирательной комиссии о том, что кандидаты-клоны, и особенно яркий пример был в Санкт-Петербурге, когда мы знаем про трех Борисов Вишневских, а Борис Вишневский баллотировался от партии «Яблоко», у нас эта шутка повторилась в форме фарса. У нас в городе Пскове есть два двойника, которых выставила партия «Яблоко» после того, как «Единая Россия» и эсеры выставили своих кандидатов. У нас по одному из округов идет Яковлев от эсеров и Яковлев от «Яблока», и по одному округу идет Иванов от эсеров и Иванов от «Яблока». «Яблоко» выставляло именно после того, как партии выдвигали. Я не знаю, совпадение – не совпадение, но может, это тоже конструкция двойников по этим округам. Будем смотреть, будем разбираться, но такой прецедент у нас есть.

– Но совпадение не ново, да?

– Это можно сказать по-разному. Мы смотрим на документы и сличаем фамилии. Мы выявили два таких интересных факта.

– Еще один момент, он повторяется из кампании в кампанию, когда один и тот же человек становится кандидатом в нескольких избирательных кампаниях. Возьмем Партию Роста, когда Игорь Романов выдвигает свою кандидатуру сразу в трех муниципалитетах. Насколько это, на ваш взгляд, соответствует избирательному законодательству? Не берусь спросить, насколько это выгодно с точки зрения политической, но какую оценку вы этому дадите?

– Законодательство не запрещает участвовать одновременно в нескольких избирательных кампаниях. Все знают Игоря Романова как человека, который давно и активно принимает в этом участие, поэтому мы здесь никакую оценку давать не будем. Дело в том, что никаких жалоб на его участие в том или ином процессе у нас нет, документы, которые он подает, видимо, за столько кампаний он научился их делать хорошо, там проблем возникает, он подает качественно, вовремя, профессионально отрабатывает. Поэтому мы здесь никакую оценку давать не можем правовую. Последуют жалобы – мы будем разбираться. Пока сейчас жалоб нет, по документам проблем не возникает, все в рамках закона.

– Еще один важный момент, который мы с вами обсуждаем уже больше года, это дистанционное электронное голосование. На этот раз оно будет на выборах в Псковскую городскую Думу. Вчера, 25 июля, начался этап подачи заявлений через Госуслуги для того, чтобы проголосовать на ДЭГ. Есть какие-то первые данные? Насколько активно прошел первый день? Как успеть гражданам, жителям Псковской области, которые хотят, не вставая с дивана, проголосовать, успеть это сделать?

– Законодательство позволяет нам подавать заявку на дистанционное электронное голосование c 25 числа, с понедельника, с 25.07 по 05.09, по 5 сентября. В этот срок вы можете воспользоваться нашей памяткой, которую мы сейчас везде распространяем, во всех местах присутствия наших избирателей в городе Пскове. Это и учреждения, и больницы, и почты, и МФЦ, вы там можете посмотреть. У вас более месяца, чтобы вы могли подать заявку. У вас для этого должен быть верифицированный аккаунт на Госуслугах, и когда вы заходите на Госуслугах, там прямо идет строчка, что вы имеете право подать на дистанционное электронное голосование. Заходите, очень мало информации надо заполнить, заполняете и подаете эту заявку. До 5 сентября, когда вы эту заявку подаете, мы вас вычеркиваем из списка голосования, вы уже не можете прийти на избирательный участок. И соответственно, в дни голосования – 9, 10 и 11 сентября – вам приходит смс-подтверждение на телефон, и вы сможете проголосовать через систему Центральной избирательной комиссии как участник этого голосования. Здесь проблем никаких нет. Статистику зарегистрировавшихся будет видеть территориальная избирательная комиссия по ДЭГ, которая регистрируется в Москве, она будет работать в Москве, заседать. Соответственно, все полномочия по принятию решений будут сосредоточены именно там. Общественная палата Псковской области выдвинула своего кандидата в территориальную избирательную комиссию от ДЭГ, они начинают, мы думам, что Центральная избирательная комиссия утвердит состав ТИКа по ДЭГ в ближайшее время. Там, в Москве, будет проходить вся работа. Там будут проходить совещания, там будут подводиться итоги, там будет проходить и наблюдение за процессом. Дело в том, что дистанционное электронное голосование, которое проходит в городе Пскове, мы на него как территориальная избирательная комиссия города Пскова влиять не можем.

– Это централизованно?

– Это централизованно, именно в Москве. Мы не вторгаемся ни в какие технические моменты абсолютно, потому что все находится в Москве. Здесь мы будем просто получать информацию, так называемую выгрузку, еженедельно, сколько людей у нас зарегистрировалось на ДЭГ. Мы этого тоже не видим. Нам дает информацию централизованно Москва. Соответственно, в день голосования, когда у нас отголосует Калининград, а Калининград у нас отголосует в 21 час по Москве, после этого закрываются все избирательные участки, после этого избирательная комиссия, в том числе и дистанционному электронному голосованию, приступит к подсчету голосов. Там по формуле 5 членов территориальной избирательной комиссии имеют свои флешки, уникальные, которые вставляются в один компьютер, и после этого формируется общая программа, которая раскрывает нам итоги голосования по каждой области. Таких областей у нас несколько в этом году, и по каждой из них будет открыта эта информация. И протокол об итогах голосования тоже придет к нам из Москвы.

– Выглядит довольно просто. Осталось только попробовать.

– Да, просто. Я думаю, что для жителей, которые захотят поучаствовать в ДЭГ, мы все-таки еще раз, неоднократно расскажем, как это можно сделать, простым, доступным языком, но по большому счету, все это всего лишь два действия: зайти на сайт Госуслуг, а потом просто проголосовать. Если совсем просто об этом говорить. Но мы продолжаем работать, у нас вот такие листовочки будут распространяться. На этой неделе мы встречаемся с молодежью, я буду рассказывать, что такое ДЭГ и как с этим работать. Также мы впоследствии обещали собрать политические партии, еще раз проговорить. Потому что у некоторых политических партий возникает вопрос о том, что это все будет фальсифицировано, незаконно и так далее. Я видел уже призывы некоторых политических партий не ходить на голосование через дистанционное электронное голосование. Все это выглядит, конечно, не очень уместно. Дело в том, что за ДЭГом как альтернативной формой голосования, не подменяющей ни в коем случае традиционную, все-таки будущее, мы считаем. С этим надо смириться и надо принимать это, изучать это, и с этим надо работать. Это самое важное.

– Соглашусь. Территориальные избирательные комиссии, у которых в эту муниципальную кампанию очень большая нагрузка, чем они сейчас занимаются? И как обстоит дело с их подготовленностью к этой кампании, в том числе и технической?

– Надо сказать, что напряженные эти последние 10 дней, потому что идет поток непрерывно документов, все это надо принять, все это надо отследить, посмотреть. И мы понимаем, как важны здесь технические новинки, которые могут им помочь в этом. Хотим сразу сказать большое спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за то, что он слышит всегда наши просьбы и понимает необходимость технического обеспечения избирательной комиссии. Мы за последний год – не календарный, а последний год – для каждой территориальной избирательной комиссии закупили МФЦ, многофункциональный центр, это копия, сканер и так далее. Мы на каждый УИК закупили компьютер, ноутбук, теперь на каждом УИКе – их 600 – на каждом УИКе будет компьютер.

– У вас самая мощная компьютерная сеть в области будет, получается!

– Я могу сказать, что не только в области, мы и в России одни из первых, потому что я делюсь впечатлениями со своими коллегами, они говорят: у нас такого нет, у вас очень здорово получается. Почему нам нужны ноутбуки на каждом избирательном участке? Раньше мы их просили у муниципалитетов, даже сотрудники комиссий приносили их из дома. Дело в том, что на этот компьютер ставится специальная программа. Многие политические партии до сих пор по старинке говорят о том, что вы тут заменяете протоколы, когда везете их в ТИК и так далее. Они не знают, потому что на каждом протоколе теперь, когда он распечатывается, вот здесь вот стоит QR-код, и этот QR-код – это как раз те данные, которые сразу попадают в ГАС-выборы. Мы еще не знаем, какие итоги голосования на участковой избирательной комиссии, а Москва уже знает, Центральная избирательная комиссия уже знает. Потом узнает территориальная избирательная, потом узнаем мы, но ЦИК уже знает об этом. И поменять ничего уже нельзя. Этот документ, который выдается, у нас сейчас многие просят копии заверенные и так далее, но достаточно навести сканер – и вы будете понимать, какой у вас протокол. И проблем там не возникает. Поэтому нам очень важно, чтобы компьютер был на каждом избирательном участке. Чтобы он там работал. Плюс к этому, в этом году мы закупили 208 принтеров для работы, для распечатывания, и тоже отдали их в участковые избирательные комиссии, где особо в этом нуждались, в районы. Это тоже благодаря Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Могу сказать еще так: теперь работа территориальной избирательной комиссии по приему документов проходит строго под видеонаблюдением. Видеокамеры были установлены примерно недели три назад, когда начался процесс приемки документов. Мы всех кандидатов, которые к нам приходят, все документы, которые приносят, все это снимается на видео, мы все это видим. Если кто-то из кандидатов будет себя плохо вести или говорить, что мы что-то неправильно сделали, мы все это можем посмотреть на видео. И все наши участковые избирательные комиссии, места для голосования тоже будут обеспечены видеонаблюдением. Это тоже очень важный момент. Нам это очень помогает в нашей работе. Дело в том, что когда происходят какие-то конфликтные ситуации, мы смотрим сразу видео, сразу становится все понятно: кто виноват, в чем виноват, что происходило. Это тоже очень важный момент. Здесь, мы считаем, техническое оснащение избирательной комиссии у нас на очень высоком уровне. Мы надеемся, что в будущем году мы закупим дополнительно принтеры и обеспечим как минимум 90% УИКов этими принтерами. Если говорить про безопасность, то у нас на этот год – процесс начался в прошлом – благодаря Минпромторгу и деятельности правительства Псковской области – у нас установлено 183 металлодетектора. Это безопасность наших избирателей, которые стационарно будут установлены в местах для голосования. Наиболее массовые скопления – это ДК, как правило, школы, больницы, туда у нас приходят голосовать наши избиратели. Поэтому мы считаем, что техническое обеспечение очень важно, и мы постоянно совершенствуем, работаем с ним.

– Друзья, напоминаю, что сегодня мы в гостях у председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Александровича Сопова. Поговорили мы об окончании первого этапа избирательной кампании, об этапе выдвижения, о том, как идут сейчас проверка документов, о дистанционном электронном голосовании. Игорь Александрович, большое спасибо за ответы на вопросы. Мы неоднократно в ближайшие несколько недель будем возвращаться к теме выборов и будем с удовольствием приходить к вам за ответами еще и еще.

– Спасибо. Приходите, мы всегда рады, ответим на любые ваши вопросы.

– Спасибо.