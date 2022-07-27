Псковичам рассказали, как будет работать дистанционное голосование

11:56, 27 июля 2022, ПАИ

Заявку на дистанционное электронное голосование можно подать с 25 июля по 5 сентября, сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

«В этот срок вы можете воспользоваться нашей памяткой, которую мы сейчас везде распространяем, во всех местах присутствия наших избирателей в городе Пскове. Это и учреждения, и больницы, и почты, и МФЦ, вы там можете посмотреть», — пояснил он.

Чтобы подать заявку, нужно иметь верифицированный аккаунт на «Госуслугах». У таких пользователей в приложении появится запись о том, что они имеют право подать заявление о дистанционном электронном голосовании. «До 5 сентября, когда вы эту заявку подаёте, мы вас вычёркиваем из списка голосования, вы уже не можете прийти на избирательный участок», — подчеркнул Игорь Сопов.

Он отметил, что 9, 10 и 11 сентября, в дни голосования, заявителю придёт СМС-подтверждение на телефон и он сможет проголосовать через систему Центральной избирательной комиссии. «Статистику зарегистрировавшихся будет видеть территориальная избирательная комиссия по ДЭГ, которая регистрируется в Москве, она будет работать в Москве, заседать. Соответственно, все полномочия принятия решений будут сосредоточены именно там», — рассказал спикер.

В этом году выборы в Псковскую городскую Думу будут проходить посредством дистанционного электронного голосования. 25 июля начался этап подачи заявлений на дистанционное голосование через «Госуслуги».