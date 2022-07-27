Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 9 тысяч случаев

11:12, 27 июля 2022, ПАИ

Впервые с апреля суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 9 тысяч случаев, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выявлено 9 027 новых случаев коронавируса. Выздоровело 5 115 человек (на 5,7 % меньше по сравнению с 26 июля), госпитализировано – 1 628, что на 2,2 % меньше по сравнению с 26 июля. Зафиксировано 36 летальных исходов.

Официальные данные поступают из оперативного штаба один раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.