Опубликована программа IV международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске

11:36, 27 июля 2022, ПАИ

С 28 по 29 июля в Изборске пройдёт IV Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». В рамках конференции запланированы пленарные заседания с участием ведущих специалистов в области истории, экономики, психологии, философии, архитектуры, а также выставки, экскурсии и праздничный концерт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Программа мероприятий:

28 июля

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» (Изборск, улица Печорская, дом 41а)

10.30 – 11.00 - Регистрация участников конференции. Кофе-пауза.

11.00 – 11.20 - Приветственные слова организаторов конференции и почётных гостей.

Наталия Петровна Дубровская

Директор Федерального Государственного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Александр Константинович Крылов

Профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Руководителя мастерской церковно-исторической живописи Российской академии художеств.

11.20 – 14.00 - Пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».

Александр Константинович Крылов

Профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Руководитель мастерской церковно-исторической живописи Российской академии художеств(Санкт-Петербург).

Об изображении святого Трифона в Мелётово.

Владимир Леонидович Мельников

Кандидат культурологии. Учёный секретарь Государственного музея-заповедника «Изборск» (Изборск – Санкт-Петербург).

Христианские святыни Печорского района в фотографиях Б. С. Скобельцына и на этюдах академика А. К. Крылова.

Наталья Павловна Никитина

Кандидат исторических наук. Доцент. Заведующая кафедрой отечественной истории ФГБОУ «Псковский государственный университет» (Псков).

Глазами исторического источника: сельские священники на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны.

Людмила Владимировна Алиева

Кандидат исторических наук, исполняющий обязанности декана исторического факультета ФГБОУ «Псковский государственный университет», доцент кафедры отечественной истории (Псков)

Виктория Романовна Левченко

Заведующая сектором хранения фонда археологии ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник Изборск» (Изборск)

Храм вмч. Георгия Победоносца д. Печки Печорского района Псковской области в период Великой Отечественной войны.

Екатерина Викторовна Гончарова

Кандидат исторических наук. Доцент кафедры отечественной истории ФГБОУ «Псковский государственный университета» (Псков).

Сельские храмы в дворянских усадьбах Псковщины второй половины XVIII в.

Мария Михайловна Павлова

Директор Колледжа ФГБОУ «Псковский государственный университет» (Псков).

Состав прихода сельских храмов Великолукского уезда XVIII в.

13.30 – 14.00 – Вернисаж выставки

«Воин, миротворец, молитвенник», посвящённой памяти святого благоверного князя Александра Невского, из собрания Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (дом купца Анисимова, Печорская улица, дом 41б)

13.30 – 14.30 - Обеденный перерыв.

14.30 – 17.00 - Вечернее заседание«Подвижники сельских храмов в России».

Дмитрий Анатольевич Пономарев

Кандидат богословия. Священник храма святителя Петра, Митрополита Московского на Роменской ул. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).

Строитель храма Святой Троицы с. Доможирка Василий Андреевич Вешняков.

Марина Алексеевна Манойлова

Доктор психологических наук. Заведующая кафедрой философии и теологии ФГБОУ «Псковский государственный университет» (Псков).

Приход д. Лисье Печорского района (1927 – 1945 гг.) в дневниковых записях священника Василия Лирина.

Александр Константинович Клементьев

Сотрудник Отдела музейно-выставочной и архивной работы Библиотеки Российской Академии наук. (Санкт-Петербург).

Поездка Ивана Созонтовича Лукаша по Изборско-Печерскому краю летом-осенью 1929 года.

Виктор Анатольевич Павлущёнок

Заведующий сектором фондовой работы ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» (Изборск).

Мальской монастырь: история и современность.

Борис Иванович Бугров

Кандидат военных наук, профессор (Изборск).

«Изборск и его Святыни». Презентация книги.

29 июля

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» (Изборск, улица Печорская, дом 41)

10.30 – 11.00 - Регистрация участников конференции. Кофе-пауза.

11.00 – 13.00 - Пленарное заседание

«Сельская Держава Духа».

11.00 – 11.20. Приветственные слова организаторов конференции и почётных гостей

Наталия Петровна Дубровская

Директор Федерального Государственного учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Татьяна Александровна Кошемчук

Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (Санкт-Петербург).

Сельский храм в поэзии А. А. Блока

Денис Михайлович Ивлев

Магистр истории, аспирант Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии наук. Председатель Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. Сердюкова (Санкт - Петербург).

Живописцы Николо-Теребенского монастыря. Иконы школы А. Г. Венецианова в Николо-Теребенском монастыре и окрестных храмах.

Владимир Иванович Васильев

Председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов Российской Федерации. Научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект» (Псков.)

Сельские храмы архитектора Анатолия Подчекаева.

Надежда Александровна Бикалова

Кандидат экономических наук. Профессор Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры, доцент Московского финансово – юридического университета, (Москва).

История храма святителя Николая села Атнашево Канашского района Чувашской Республикии история рода Бикаловых - прихожан храма Казанскойиконы Божией Матери села Шихазаны.

Карлыгаш Толегеновна Сергазина

Кандидат исторических наук. Доцент Российского государственного гуманитарного университета. Заместитель главного редактора журнала «Мир Музея».

Церковная жизнь села Фрянова в XX веке.

13.00 – 13.30 - Открытие выставки «Русский рубеж» из фондов Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

13.30 – 14.30 – Обеденный перерыв.

14.30 – 16.00 - Вечернее заседание «Сельская Держава Духа»

Александра Николаевна Тулимонас

Магистрант исторического факультета Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ФГБОУ «Псковский государственный университет» (Псков).

Церковь в жизни сельского населения в период нацистской оккупации Псковского края (1941–1944 гг.).

Юрий Васильевич Белов

Педагог, журналист, историк, фотограф, член Союза журналистов СССР, член Союза краеведов России, Заслуженный работник культуры России. (Суздаль).

Прошлое и настоящее старинного села Коровники, включённого в 1969 году в черту города Суздаля.

Татьяна Евгеньевна Павлова

Методист по туризму администрации Псковского района Псковской области.

Сохранение исторической памяти» (из опыта постановки детской театральной студии «Коромысло» лирико-документальной композиции «Была война в моей деревне».

16.00 – 16.30 Кофе-пауза

16.30 - 17.30 Обзорная экскурсия по музейным экспозициям.

17.30 - 18.00 «Каменный страж земли русской» — обзорная экскурсия по музею-заповеднику «Изборск»

18.00 - 19.00 «Русский рубеж» — праздничный концерт, с участием коллектива Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» «Концертный хор Санкт-Петербурга». Посвящён 1160-летию со дня первого упоминания Изборска в летописи и 78-й годовщине освобождения Изборска от немецко-фашистских захватчиков.

Стендовые доклады (заочное участие)

Владимир Иванович Васильев

Председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов Российской Федерации. Научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия института «Псковгражданпроект» (Псков.)

Об авторстве храма в селе Nina (Эстония).

Алена Сергеевна Ергина

Заведующий аспирантурой, преподаватель кафедры живописи ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» (Санкт-Петербург).

Стенопись пещерного храма Успения как образец византийских традиций.