В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике кишечных инфекций среди детей

11:37, 27 июля 2022, ПАИ

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о важности профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций в детских садах и лагерях.

Источником энтеровирусной инфекции является больной человек или носитель инфекции. Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней. Передача ЭВИ осуществляется водным, пищевым, контактно-бытовыми, воздушно-капельными и пылевым путями.

Факторами передачи могут служить контаминированные энтеровирусом вода, фрукты, овощи, другие пищевые продукты и объекты внешней среды –воздух и поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки, белье, физиологические выделения и др. Возможна передача инфекции через руки.

Наиболее подвержены энтеровирусным инфекциям дети. Вирус заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы и определяется в глотке в первые 3-4 дня (не более 7 дней) после заражения, как при клинически выраженной инфекции, так и в бессимптомных случаях. Заразность инфицированных лиц выше на ранних сроках заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает меры профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций: