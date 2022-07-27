В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике кишечных инфекций среди детей
В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о важности профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций в детских садах и лагерях.
Источником энтеровирусной инфекции является больной человек или носитель инфекции. Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней. Передача ЭВИ осуществляется водным, пищевым, контактно-бытовыми, воздушно-капельными и пылевым путями.
Факторами передачи могут служить контаминированные энтеровирусом вода, фрукты, овощи, другие пищевые продукты и объекты внешней среды –воздух и поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки, белье, физиологические выделения и др. Возможна передача инфекции через руки.
Наиболее подвержены энтеровирусным инфекциям дети. Вирус заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы и определяется в глотке в первые 3-4 дня (не более 7 дней) после заражения, как при клинически выраженной инфекции, так и в бессимптомных случаях. Заразность инфицированных лиц выше на ранних сроках заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает меры профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций:
- соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки, перед тем как брать продукты и приготовить пищу; мойте руки после туалета;
- используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;
- мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде;
- не используйте для мытья фруктов, овощей, зелени воду из открытых водоемов;
- приобретайте продукты питания только в местах санкционированной торговли, а не у случайных лиц;
- при кашле и чихании пользуйтесь одноразовыми салфетками; часто и тщательно мойте руки с мылом (антибактериальным или хозяйственным); избегайте в закрытых помещениях кашляющих и чихающих людей и держитесь от них на расстоянии;
- проводите влажную уборку жилых помещений не реже 2 раз в день и проветривание;
- защищайте пищевые продукты от насекомых и грызунов;
- купайтесь в местах, разрешенных для купания и обеспечивающих Вашу безопасность;
- при купании в открытых водоемах, бассейнах не допускайте заглатывания воды;
- защищайте пищевые продукты от насекомых и грызунов;
- при первых признаках заболевания (повышение температуры, головная боль, тошнота и рвота, боль в горле) обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.
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