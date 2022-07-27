Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике кишечных инфекций среди детей

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о важности профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций в детских садах и лагерях.

Источником энтеровирусной инфекции является больной человек или носитель инфекции. Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней. Передача ЭВИ осуществляется водным, пищевым, контактно-бытовыми, воздушно-капельными и пылевым путями.

Факторами передачи могут служить контаминированные энтеровирусом вода, фрукты, овощи, другие пищевые продукты и объекты внешней среды –воздух и поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки, белье, физиологические выделения и др. Возможна передача инфекции через руки.

Наиболее подвержены энтеровирусным инфекциям дети. Вирус заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы и определяется в глотке в первые 3-4 дня (не более 7 дней) после заражения, как при клинически выраженной инфекции, так и в бессимптомных случаях. Заразность инфицированных лиц выше на ранних сроках заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает меры профилактики кишечных (энтеровирусных) инфекций:

  • соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки, перед тем как брать продукты и приготовить пищу; мойте руки после туалета;
  • используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;
  • мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде;
  • не используйте для мытья фруктов, овощей, зелени воду из открытых водоемов;
  • приобретайте продукты питания только в местах санкционированной торговли, а не у случайных лиц;
  • при кашле и чихании пользуйтесь одноразовыми салфетками; часто и тщательно мойте руки с мылом (антибактериальным или хозяйственным); избегайте в закрытых помещениях кашляющих и чихающих людей и держитесь от них на расстоянии;
  • проводите влажную уборку жилых помещений не реже 2 раз в день и проветривание;
  • защищайте пищевые продукты от насекомых и грызунов;
  • купайтесь в местах, разрешенных для купания и обеспечивающих Вашу безопасность;
  • при купании в открытых водоемах, бассейнах не допускайте заглатывания воды;
  • защищайте пищевые продукты от насекомых и грызунов;
  • при первых признаках заболевания (повышение температуры, головная боль, тошнота и рвота, боль в горле) обращайтесь к врачу и не занимайтесь самолечением.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

204 заявки подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
27 июля 2022

В псковском лицее №10 начались масштабные ремонтные работы
27 июля 2022

Председатель избиркома Псковской области указал на низкий уровень подготовки документов для выдвижения кандидатов на выборы
27 июля 2022

Россиянам рассказали, как получить компенсацию за переработки
27 июля 2022

Выборы на диване и около. ПАИ-live c председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым
27 июля 2022

Игорь Дитрих: В Дедовичском районе работает эффективная команда, которую поддерживают местные жители
27 июля 2022

30 июля закроют движение на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров
27 июля 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...