1628 человек госпитализировали с COVID-19 в России за сутки
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 628 человек. Это на 2,2 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
26 июля в стране выявлено 9 027 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 5 115 человек, умерло 36 пациентов.
Всего по состоянию на 27 июля в России выявлено 18 554 036 случаев заболевания коронавирусом, 17 953 445 человек выздоровело, 382 272 – умерли.
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