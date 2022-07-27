1628 человек госпитализировали с COVID-19 в России за сутки

11:46, 27 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 628 человек. Это на 2,2 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

26 июля в стране выявлено 9 027 новых случаев заболевания коронавирусом, вылечилось 5 115 человек, умерло 36 пациентов.

Всего по состоянию на 27 июля в России выявлено 18 554 036 случаев заболевания коронавирусом, 17 953 445 человек выздоровело, 382 272 – умерли.