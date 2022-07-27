Учёные: Переболевшим COVID-19 в лёгкой форме грозят когнитивные и зрительные расстройства

12:31, 27 июля 2022, ПАИ

Учёные из федеральных университетов Бразилии доказали, что 25 % перенёсших коронавирус в лёгкой форме имеют серьёзные нарушения когнитивных функций. Это отражается на мышлении, зрении, навыках рисованиях. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании участвовало 300 пациентов, их средний возраст составил 38 лет. Они находились под наблюдением четыре месяца, в ходе которых участники проходили различные тесты, обследования и МРТ.

Одним из определяющих факторов стал тест Рея – Остеррица для изучения памяти и мышления, который ранее использовался для выяснения нарушений в результате черепно-мозговой травмы: необходимо в начале перерисовать рисунок с картинки, а затем нарисовать его уже по памяти после короткой (до трёх минут) и длительной отсрочки (от 15 до 60 минут).

Около четверти пациентов с тестом не справились, хотя среди тех, кто не болел коронавирусом, его не прошли лишь 6 %.

Инфекция напрямую влияет на мыслительные способности, так как, по заявлению учёных, чем выше был маркер воспаления в крови, тем хуже результат теста.