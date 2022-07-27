Каждый четвёртый опрошенный россиянин поддержал повторное введение масочного режима

12:59, 27 июля 2022, ПАИ

Каждый четвёртый опрошенный россиянин высказался в поддержку повторного введения масочного режима в России. Такие данные приводит сервис SuperJob со ссылкой на результаты исследования, сообщает РБК.

Введение масочного режима поддержали 23 % респондентов, против выступили 48 %.

Отмечается, что сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин – 25 % против 21 % среди мужчин. Также молодые люди до 34 лет поддерживают ношение масок больше, чем граждане старше 45 лет.

Среди вакцинированных за ношение масок выступают трое из десяти. Меньше всего готовых вернуться к мерам защиты в общественных местах среди антипрививочников (14 %).

Напомним, что в начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. В ведомстве объяснили решение тем, что показатели заболеваемости стабильно снижались последние четыре месяца.