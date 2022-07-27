Ещё 39 человек заразились COVID-19 в Псковской области

13:12, 27 июля 2022, ПАИ

111 857 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 39 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 109 650 пациентов (за сутки – 20), умерло 1 879 инфицированных COVID-19 человек.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.